Раздольненский р-н, , 09:38 — REGNUM Найдено тело пятилетней девочки, пропавшей 13 ноября в Раздольненском районе Крыма, по подозрению в убийстве ребёнка задержан отчим, сообщили 15 ноября в пресс-службе Главного следственного управления по Крыму и Севастополю.

Мужчина 13 ноября сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребёнка. По его утверждению, 12 ноября он уехал из дома, оставив девочку одну. Вернувшись, увидела, что дверь открыта, а девочки нет. Ребёнка искали больше суток — в том числе и с воздуха, но поиски результатов не дали.

При допросе отчим признался в убийстве ребёнка, а также показал следователям, где спрятал тело. В указанном месте оно было обнаружено в ходе следственных действий. Установлено, 12 ноября мужчина вывез тело убитой девочки из дома, спрятал недалеко от места жительства, прикопав землёй. По версии следствия, мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался скрыться с младшим сыном в соседнее государство, однако не смог этого сделать. После этого он заявил о пропаже падчерицы.

Следствие готовится предъявить обвинение в убийстве ребёнка и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

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