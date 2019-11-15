Владивосток, , 08:36 — REGNUM Один из фигурантов громкого дела о растратах в Дальневосточном федеральном университете не явился в суд на оглашение приговора и был объявлен в розыск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В розыск объявлен заместитель директора ООО «Современный университет» Никита Смуров, который 11 ноября был решением Тихоокеанского флотского суда приговорён к 3,5 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский флотский суд приговорил бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца к 7 годам лишения свободы за действия, которые привели к растрате порядка 20 млн рублей. Сергей Иванец заключил договор с ООО «Современный университет» на создание информационно-технической системы для ДВФУ, часть оплаты за которую была произведена без фактического выполнения работ.