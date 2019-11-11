Владивосток, , 04:04 — REGNUM Тихоокеанский флотский военный во Владивостоке в понедельник огласил судебное постановление по уголовному делу в отношении бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решением суда экс-ректор Дальневосточного федерального университета приговорён к семи годам лишения свободы. Сергей Иванец обвинялся по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Вместе с ним по делу проходили ещё пять человек, двое из которых полностью признали свою вину. Сам же Иванец вину не признал.

Из материалов дела известно, что в 2011 году ДВФУ и ООО «Современный университет» подписали договор на создание информационно-технической системы стоимостью 647 млн рублей. Система должна была быть готова к концу 2013 года, однако, третий этап работ не был выполнен, но акты сдачи-приёмки были подписаны, а деньги в размере более 20 млн рублей переведены исполнителю.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный обвинитель в суде попросил 8 лет лишения свободы для бывшего ректора ДВФУ Сергея Иванца, обвиняемого в растрате 20 млн рублей.