Санта-Кларита , , 07:48 — REGNUM Полицейские установили личность подростка, открывшего стрельбу в школе «Сагас» в городе Санта-Кларита (штат Калифорния, США), сообщает 14 ноября CNN.

Сейчас полиции известны его имя и возраст, а также то, что он учился в названной школе. Однако правоохранительные органы пока не знают мотивы нападавшего и его возможные связи с жертвами. Сейчас стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, выстрелы в школе «Сагас» раздались рано утром 13 ноября. В общей сложности учащийся школы ранил пятерых человек, из которых умерли двое. Сам подозреваемый также был обнаружен с огнестрельным ранением.

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