Благовещенск, , 02:18 — REGNUM Начальник управления Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин предложил провести проверку всех образовательных учреждений области после произошедшей в Благовещенске трагедии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На внеочередном совещании антитеррористической комиссии региона Юрий Шишленин отметил, что охрану в колледже осуществляло одно из частных охранных предприятий, на посту находился человек, который не имел права на ведение подобной деятельности. Главный «росгвардеец» области предложил организовать совместные проверки учебных заведений высшего и среднего специального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске после стрельбы в Амурском колледже был задержан директор частной охранной фирмы, выставивший на пост охранника, не имевшего допуска к данному виду деятельности.