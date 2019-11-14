Благовещенск, , 17:10 — REGNUM О задержании директора частной охранной организации «Сириус-А» после ЧП в колледже Благовещенска сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе следственного управления СКР по Амурской области.

Глава ЧОПа задержан, как подозреваемый в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Гендиректора «Сириус-А» поместили в СИЗО. СКР будет просить суд заключить его под стражу. Он подозревается в том, что позволил охранять здание колледжа, в котором произошла стрельба, человеку, не имеющему «соответствующего разрешения на охранную деятельность».

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Напомним, в результате стрельбы, которую устроил 14 ноября учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, погибли два человека, в том числе сам стрелок. Трое пострадали.

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