Венеция, Италия, , 00:58 — REGNUM Правительство Италии решило выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения в Венеции. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр Джузеппе Конте на своей странице в Twitter.

По словам руководителя правительства, выделенные средства это первые ресурсы для срочной помощи городу и населению. Конте добавил, что итальянские власти приступают к выделению средств на специальный законопроект для Венеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что каждый из пострадавших от наводнения жителей Венеции получит компенсацию в размере 5000 евро.

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