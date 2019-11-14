Москва, , 21:54 — REGNUM В Москве ликвидировано возгорание на Комсомольской площади, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Объект, где вспыхнул огонь, являлся кирпичным строением складского типа. Он располагается по адресу: Комсомольская площадь (также известная как площадь трёх вокзалов), 1а, стр. 18. Площадь пожара составила 700 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило в 14:44, в 16:44 пожар локализовали, в 21:00 — ликвидировали.

Для тушения привлекалась городская поливочная техника и два пожарных поезда. По данным лаборатории МЧС, превышения ПДК вредных примесей в районе пожара не зафиксировано.