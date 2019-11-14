Улан-Удэ, , 18:36 — REGNUM Один из сотрудников полиции, осуждённых по делу о пытках подростка в Бурятии, был уволен из органов внутренних дел в 2016 году. Остальные пока не уволены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Четверо сотрудников полиции отстранены от выполнения должностных обязанностей и будут уволены из ОВД после вступления в законную силу решения суда», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Верховный суд республики признал их виновными по статьям «превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Четверых фигурантов приговорили к реальному лишению свободы на срок от трёх до восьми лет. Пятому судья назначил условное наказание на срок три года. Адвокаты с приговором не согласились и намерены его обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2016 году они задержали двух молодых людей в возрасте 17 и 18 лет по подозрению в краже велосипеда. Спустя несколько часов несовершеннолетний задержанный был доставлен в республиканскую больницу, где он скончался. Как установили медики, подросток захлебнулся рвотными массами. Его друг позже рассказал, что полицейские избивали и пытали их, заставляя признаться в совершении серии краж.

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