Улан-Удэ, , 15:54 — REGNUM В Бурятии завершился судебный процесс над сотрудниками полиции, которых обвиняли в гибели 17-летнего подростка. 8 июня 2016 году он был задержан в магазине со своим другом по подозрению в краже велосипеда.

Через несколько часов после этого задержанный был доставлен в республиканскую больницу, где он скончался. Как установили медики, подросток захлебнулся рвотными массами. Его друг позже рассказал, что полицейские избивали и пытали их, заставляя признаться в совершении серии краж.

Как сообщало ИА REGNUM, было возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Приговор огласили 14 ноября в Верховном суде республики. Судья признал всех пятерых обвиняемых виновными и приговорил к различным срокам заключения. Как сообщает телеканал Тивиком, главный обвиняемый Андрей Павлов получил восемь лет лишения свободы, Анатолий Олоктонов — четыре года, Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев — по три года. Пятому фигуранту Сергею Плотникову суд назначил условное наказание на срок три года.

Осуждённые были взяты под стражу в зале суда. Адвокаты с решением судьи не согласились и заявили о намерении обжаловать приговор.

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