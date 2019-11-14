Симферополь, , 15:09 — REGNUM Количество пожаров на территории Республики Крым снизилось на 8%. Об этом 14 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании по обеспечении пожарной безопасности в ЮФО.

«Количество пожаров в Крыму уменьшилось на 8%. Понимаем ситуацию, погода на сегодняшний день экстремально тёплая и засушливая. Однако количество сил и средств достаточно», — уточнил Аксёнов.

По его словам, в общей сложности в РК к ответственности привлечено более 500 человек, в их числе порядка 90 руководителей органов муниципальной и республиканской власти и около 430 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских синоптиков, в Симферополе 10 ноября был побит абсолютный температурный максимум, который составил 27,1 градусов тепла.

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