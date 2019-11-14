Москва, , 15:09 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска по Таганскому району задержали подозреваемых в разбойном нападении и хищении 20 сноубордов у москвича в центре столицы. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Ранее в полицию поступило заявление от 34-летнего москвича. По его словам, у него, поставщика сноубордов, произошел конфликт с хозяином магазина спортивных товаров. Последний утверждал, что заказанный им товар — низкого качества. Мужчины продолжили спор за пределами торговой площадки, где хозяин магазина выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, а затем вместе с сообщником похитил 20 сноубордов у поставщика. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 33-летний житель столицы и 34-летний приезжий из Подмосковья. По словам одного из задержанных, хозяина магазина, путем противоправных деяний он решил компенсировать свои потери от некачественного товара.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемых заключили под стражу.