Усть-Илимск, Иркутская область, , 12:03 — REGNUM В городе Усть-Илимске Иркутской области произошёл пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, информация о возгорании поступила от очевидцев в 12:11 по местному времени.

К месту происшествия прибыли шесть единиц техники и 19 сотрудников. К этому моменту наблюдались языки пламени из окна горящей квартиры на втором этаже. По словам майора внутренней службы Сергея Анучина, двенадцать человек эвакуировались к этому моменту самостоятельно. Однако из-за коридорной системы здания жильцы верхних этажей оказались заблокированы.

«Их выводили звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных капюшонов. Таким образом было спасено 38 человек, включая пятерых детей. На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут», — сообщил пожарный.

Хозяйкой загоревшейся квартиры оказалась 53-летняя женщина-инвалид. Она была госпитализирована с отравлением и ожогами различной степени тяжести. Причину пожара предстоит выяснить прибывшим на место дознавателям.

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