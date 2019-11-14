Иркутск, , 11:10 — REGNUM В Усть-Куте Иркутской области перед судом предстанет 30-летняя местная жительница, дети которой год назад погибли на пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, вечером 14 декабря 2018 года женщина ушла в кафе, оставив двух детей — 6 и 9 лет одних. Ночью в доме произошёл пожар.

«В результате несовершеннолетние брат и сестра погибли, поскольку ввиду быстрого распространения огня были лишены возможности покинуть дом и спастись», — отметили в СКР.

Матери было предъявлено обвинение по статье «оставление в опасности». Расследование уголовного дела завершено и для рассмотрения по существу оно направлено в суд.

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