Москва, , 12:06 — REGNUM Самоубийство заключенного произошло в Москве в СИЗО-3, известном как «Пресня». Об этом сообщил 14 ноября представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков.

Инцидент произошел 13 ноября в санузле одной из камер. Арестант попытался покончить с собой, сотрудники учреждения вызвали медиков и сами попытались оказать ему первую помощь. Однако реанимационные действия не помогли, и обвиняемый скончался.

«Он состоял на профилактическом учете как склонный к употреблению наркотических средств», — рассказал Цыганков ТАСС о заключенном.

Мужчина находился под арестом по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками. По факту суицида в СИЗО проводится служебная проверка.

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