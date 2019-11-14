Благовещенск, , 11:43 — REGNUM В Благовещенск выехали сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии для проверки охранной организации колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Росгвардии, руководитель ведомства — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов направил в Благовещенск своих сотрудников для проверки деятельности частной охранной организации, которая работает в колледже Благовещенска, где 14 ноября стрелял студент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенском колледже студент, предположительно, из-за неприязненных отношений со сверстниками открыл стрельбу. Ружьё он хранил в туалете колледжа. Один из студентов от полученных ранений скончался на месте. Ещё трое госпитализированы, медики провели им операции. Сам стрелявший покончил с собой.