Новосибирск, , 14:33 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, на котором погибли два ребёнка, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирское области.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» (по ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Предварительно установлено, что пожар произошёл поздно ночью накануне, 7 ноября, в частном доме в деревне Красноярка Венгеровского района. В доме с 42-летней матерью находились дети — трёх и четырёх лет. Отец был на работе. Когда начался пожар женщина побежала за помощью к соседям, которые вызвали сотрудников МЧС, но спасти детей не удалось.

В настоящее время проводятся пожаро-техническая, химическая и судебно-медицинские экспертизы, устанавливается причина возгорания.