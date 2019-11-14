Луганск, 14 ноября 2019, 11:09 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР, сообщили 14 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Под обстрелом оказались районы населённых пунктов Калиново, Калиновка и Нижнее Лозовое.
ВСУ выпустили в общей сложности 18 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, в октябре 2019 года в Донбассе погибли два мирных жителя, ещё десять получили ранения.
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