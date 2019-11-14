Благовещенск, , 11:09 — REGNUM Один из студентов Амурского колледжа рассказал, как встретил парня с ружьём незадолго до того, как прозвучали первые выстрелы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сейчас выясняется, ружьё студент прятал в туалете, где с ним случайно встретился студент второго курса колледжа Максим Муратов, пишет ПортАмур.

«Он нацелился мне в живот ружьём. Это был дробовик «пятизарядка». Я в ступоре стою, ничего не понимаю. Он сначала молчал, а потом выгнал нас, сказал: «Идите отсюда». Думаю, он сам не ожидал, что кто-то залетит в туалет. И испугался. Мы заблокировали вход в аудиторию партами, услышали выстрелы, позвонили в полицию и ждали. Потом приехали сотрудники и вывели нас в главный корпус. Сейчас я уже отошел и нормально себя чувствую. Сначала, конечно, был страх, шок. Я сразу понял, что что-то будет: не станет же человек с ружьём просто так приходить в колледж. Ни с самим стрелком, ни с погибшим, ни с раненными я раньше знаком не был», — поделился Максим.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в Благовещенском колледже, погиб один студент, трое студентов получили различные ранения и были доставлены в медучреждения города, где им оказали квалифицированную помощь.