Благовещенск, , 08:09 — REGNUM Причиной стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске мог привести конфликт между сверстниками. Такую версию выдвинули в УМВД России по Амурской области.

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«Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», — заявили в полицейском ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент четвёртого курса открыл стрельбу из ружья по сокурсникам, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали. Сам нападавший покончил с собой.

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