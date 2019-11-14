Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM Начальник главного управления ФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев единственный фигурант дела, по которому он был задержан. Об этом 14 ноября рассказал его адвокат Александр Заманский.

«Он один. Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один (проходит по делу)», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Ростове-на-Дону задержали руководителя регионального ГУ ФСИН Муслима Даххаева, а также его заместителей.

Сообщалось, что их подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну. Позже суд арестовал Даххаева на два месяца.

Отметим, что Даххаев был утверждён в должности главы ГУФСИН по Ростовской области летом 2018 года.

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