Благовещенск, , 10:47 — REGNUM Более 150 человек, студентов и преподавателей, находилось в корпусе «К» Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следкоме Приамурья.

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Кроме того, представитель Следственного комитета Амурской области опроверг информацию о том, что стрельба также велась вне пределов здания колледжа.

«По тем данным, которые мы получили, стрельба началась в одной аудитории, где находились его одногруппники. Там пострадали два человека, один из которых погиб. Затем стрелок переместился в другой кабинет, где ранил ещё двоих человек», — пояснил представитель СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурском колледже в Благовещенске студент 4 курса открыл стрельбу из ружья по своим сокурсникам. Жертвами расстрела стали четыре человека, в том числе один из них был убит. Сам стреляющий покончил жизнь самоубийством.