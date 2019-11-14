Благовещенск, , 08:12 — REGNUM Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приамурского Следкома.

Читайте также: В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже — все подробности

По данным СК около 11 часов по местному времени в четверг, 14 ноября, в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, расположенного в городе Благовещенск, 19-летний учащийся, совершил убийство одногруппника и ранил троих человек из зарегистрированного за ним ружья. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, ещё трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, студент 4 курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня, 14 ноября, из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством.