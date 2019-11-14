Москва, , 10:24 — REGNUM Завершено расследование катастрофы самолета Boeing в аэропорту Казани, которая произошла в ноябре 2013 года. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. В частности, пилот не имел достаточных навыков пилотирований и был допущен к работе на основании фальшивых документов. Так, на тот момент замглавы ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов направил документы Салихова в местное межрегиональное управление Росавиации. А бывший глава управления Шавкат Умаров не организовал проверку подлинности документов. Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова. Неподготовленный пилот был направлен на получение статуса командира воздушного судна, который был ему присвоен в марте 2012 года.

Перед крушением Салихов при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В момент наступления нештатной ситуации командир судна нарушил правила пилотирования и допустил крушение.

В ходе расследования было проведено множество масштабных и сложных судебно-медицинских, молекулярно-генетических, химических и технико-криминалистических, а также других судебных экспертиз. Допрошено более 200 свидетелей, потерпевших и специалистов.

В связи со смертью Салихова и Гуцула их уголовное преследование прекращено.

«Портнову и Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), Умарову — по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — заключили в СК.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2013 года при повторном заходе на посадку в Международном аэропорту «Казань» разбился Boeing-737 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы. В результате погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, среди которых были начальник УФСБ по республике Александр Антонов и сын главы Татарии Рустама Минниханова Ирек.