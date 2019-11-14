Благовещенск, , 10:20 — REGNUM Следствие в Приамурье работает с двумя друзьями студента, который 14 ноября расстрелял четырёх человек в колледже в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации источников, последние три дня они активно переписывались с убийцей, и вероятно, им были известны планы 19-летнего учащегося колледжа осуществить массовый расстрел.

Сообщается, что возможно, все, кто пострадал от выстрелов, длительное время издевались над виновным в расстреле. Как официально сообщило УМВД по Амурской области, гладкоствольное ружьё официально было зарегистрировано на него. В России владение подобным оружием разрешено с 18 лет после прохождения медицинской комиссии и специальных курсов по безопасному владению оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, студент 4 курса Амурского колледжа пришёл на занятия в учебное заведение с ружьём и расстрелял четверых человек, один из которых скончался на месте, остальные были доставлены в медучреждения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.