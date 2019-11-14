Благовещенск, , 10:00 — REGNUM Следователи допрашивают студентов и сотрудников колледжа в Благовещенске, в котором произошла стрельба. Об этом 14 ноября сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа», — сказала она.

По ее словам, глава ведомства Александр Бастрыкин направил в город опытных криминалистов из главка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студент благовещенского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс в учебное заведение огнестрельное оружие и открыл стрельбу. В результате погибли два человека, в том числе сам напавший. Еще трое человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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