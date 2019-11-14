Чита, , 09:36 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край, где произошло ДТП с семью погибшими, криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК.

Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе ведомства, криминалисты помогут установить все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Агинском районе Забайкалья произошло сразу два серьёзных ДТП, в которых погибли 11 человек. 15 ноября объявлено днём траура.

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В том числе в одном из ДТП — с участием микроавтобуса, грузовика Shacman и грузового автомобиля ЗИЛ — погибли семь человек. По данному факту Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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