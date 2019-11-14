Забайкальский край, , 09:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в пресс-службе ведомства.

Смертельная авария произошла около 7 часов утра 14 ноября в Агинском районе Забайкалья. Водитель микроавтобуса Hyundai, перевозившего пассажиров из Ясногорска в Читу, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Shacman. Затем микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с направлявшимся навстречу грузовым автомобилем ЗИЛ.

Погибли семь человек. Забайкальские следователи объявили о проверке по данному факту. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Также председатель СКР направил в Забайкалье криминалистов Главного управления криминалистики. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Агинском районе Забайкалья за последние сутки произошло сразу два серьёзных ДТП. Общее количество погибших — 11 человек. 15 ноября объявлено в регионе днём траура.

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