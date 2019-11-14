Бастрыкин направил в Забайкалье, где произошло ДТП, опытных криминалистов
Председатель СКР Александр Бастрыкиннаправил в Забайкальский край, где произошло ДТП с семью погибшими, криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК. Они помогут установить все обстоятельства смертельной аварии.
Смертельное ДТП в Забайкалье: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае.
В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП
Последние сутки выдались невероятно трагичными в Агинском районеЗабайкальского кря. Там произошло сразу два серьезных ДТП, в которых погибли 11 человек. В связи с этим глава регионаАлександр Осипов объявил 15 ноября днём траура по погибшим и выразил соболезнования семьям.
«Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Хочу ещё раз обратить внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Число жертв ДТП на забайкальской трассе возросло до семи
Семеро человек погибли и ещё двое получили ранения сегодня,14 ноября, около 7:00 местного временипри столкновении трёх автомобилей вАгинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, которое уже проводит доследственную проверкупо 238-й статье УК РФ(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Забайкалье
ДТП произошло на 108-м километре автотрассы Чита — Забайкальск. Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим у дороги грузовиком, после чего его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним грузовым автомобилем Зил-130.
Две иномарки столкнулись в Забайкалье, погибли четыре человека
Четыре человека погибли, ещё двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Забайкальском крае 13 ноября на автотрассе Агинское — Дульдурга в 21:50. По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Honda Prelude и Lexus.
На месте погибли четыре человека, ещё двое получили травмы.