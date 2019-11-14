Страшная авария произошла около 7 часов утра 14 ноября в Агинском районе Забайкалья. Водитель микроавтобуса Hyundai, перевозившего пассажиров из Ясногорска в Читу, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Shacman. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. По предварительным данным, погибли семь человек, двое пострадавших.

Накануне в этом же районе в ДТП погибли ещё четыре человека.

В регионе 15 ноября объявлен траур.

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