14 Ноября
 
9:49

Бастрыкин направил в Забайкалье, где произошло ДТП, опытных криминалистов

Председатель СКР Александр Бастрыкиннаправил в Забайкальский край, где произошло ДТП с семью погибшими, криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК. Они помогут установить все обстоятельства смертельной аварии.

9:43

Смертельное ДТП в Забайкалье: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае.

9:40

В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП

Последние сутки выдались невероятно трагичными в Агинском районеЗабайкальского кря. Там произошло сразу два серьезных ДТП, в которых погибли 11 человек. В связи с этим глава регионаАлександр Осипов объявил 15 ноября днём траура по погибшим и выразил соболезнования семьям.

9:40

«Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Хочу ещё раз обратить внимание водителей на необходимость соблюдения ПДД», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

9:39

Число жертв ДТП на забайкальской трассе возросло до семи

Семеро человек погибли и ещё двое получили ранения сегодня,14 ноября, около 7:00 местного временипри столкновении трёх автомобилей вАгинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, которое уже проводит доследственную проверкупо 238-й статье УК РФ(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

9:39

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Забайкалье

ДТП произошло на 108-м километре автотрассы Чита — Забайкальск. Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим у дороги грузовиком, после чего его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним грузовым автомобилем Зил-130.

9:34

Две иномарки столкнулись в Забайкалье, погибли четыре человека

Четыре человека погибли, ещё двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Забайкальском крае 13 ноября на автотрассе Агинское — Дульдурга в 21:50. По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Honda Prelude и Lexus.

На месте погибли четыре человека, ещё двое получили травмы.