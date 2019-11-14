Сонгеа, Танзания, , 08:34 — REGNUM В танзанийской деревне на границе с Мозамбиком шесть человек были застрелены неизвестными. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление сотрудника полиции Танзании.

«Злоумышленники, предположительно, из Мозамбика, собрали жителей деревни вместе перед тем, как открыть огонь», — сообщил Роберт Боаз, начальник уголовного розыска танзанийской полиции.

По его словам, атака в ночь со вторника, 12 ноября, на среду, 13 ноября, была направлена против жителей деревни Нгонго на танзанийской стороне острова на реке Рувума, которая образует границу между двумя странами.

По данным телерадиокомпании, ранее боевики совершали многочисленные нападения в провинции Кабу-Дельгаду в Мозамбике, граничащей с Танзанией.