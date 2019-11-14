Южно-Сахалинск, , 06:29 — REGNUM В связи с непогодой движение междугородних автобусов на трассах Сахалина будет приостановлено. В 12 районах островного региона бушует непогода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ГИБДД Сахалина и МЧС просят водителей автотранспорта без особой надобности не предпринимать поездки по междугородним трассам. Сегодня, с 15:00 по местному времени, будет закрыт проезд автобусам из Южно-Сахалинска в Углегорск, Шахтёрск, Поронайск, Невельск, Холмск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, паромная переправа Ванино — Холмск закрыта из-за непогоды. В связи с циклоном также прервано сообщение между Сахалином и Курилами.