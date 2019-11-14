Южно-Сахалинск, , 02:47 — REGNUM Морская паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком, была закрыта утром 14 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«С 07:00 (сах) паромная переправа Ванино — Холмск закрыта. В связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, вводится ограничение движения паромов до улучшения погодных условий», — говорится в сообщения МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, непогоду в регион принёс циклон, который смещается через Японское море к побережью Татарского пролива. В Ванино и Советской гавани 14−15 ноября ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 28 м/с.

Ранее сообщалось о прекращении из-за непогоды морского сообщения между Сахалином и Курилами, а также отмене авиарейсов между Южно-Сахалинском и Охой.

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