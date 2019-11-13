Саратов, , 22:37 — REGNUM Двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в посёлке Турки вечером 13 ноября. Загорелся частный деревянный дом, площадь пожара составила 56 кв. метров.

После локализации пожара в 20:00 в доме были найдены тела детей 2015 и 2014 годов рождения. Пострадала мать погибших, женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии с ожогами 70% тела.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. Кроме того, устанавливается, были ли дети под надзором взрослых.

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