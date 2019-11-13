Москва, , 21:58 — REGNUM Пожар произошёл в многоэтажном жилом дома на северо-востоке Москвы вечером в среду, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, около 20:40 загорелась одна из квартир на 8-м этаже 10-этажного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, 118А.

Установлено, что в квартире горели личные вещи и мебель на площади около 30 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями из соседних квартир были выведены 20 человек.

Сообщается, что к 21:10 возгорание было ликвидировано. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в многоэтажном жилом доме произошел пожар