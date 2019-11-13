Симферополь, 13 ноября 2019, 18:27 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело по факту пропажи шестилетней девочки в Раздольненском районе полуострова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в», части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по телефонам: (3652) 667−588, (36 553) 77−0-70 (дежурная часть), +7−978−086−69−09.
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