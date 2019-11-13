Симферополь, , 18:27 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело по факту пропажи шестилетней девочки в Раздольненском районе полуострова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

«Сообщение об исчезновении ребёнка в правоохранительные органы поступило сегодня от отца девочки, который пояснил, что уехал по делам, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся, дверь была открыта (следы взлома отсутствуют), но дома никого не было. Поиски ребёнка по селу результатов не принесли», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в», части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по телефонам: (3652) 667−588, (36 553) 77−0-70 (дежурная часть), +7−978−086−69−09.

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