Москва, , 16:17 — REGNUM На севере Москвы после падения с высоты погибла 12-летняя девочка. Как сообщает mk.ru, трагедия произошла на Дубнинской улице столицы в 7:30 утра.

Девочка упала с девятого этажа многоквартирного дома. От полученных травм ребёнок скончался на месте. По предварительным данным, свидетелями произошедшего стали родные школьницы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Промышленном районе Самары покончил с собой 15-летний подросток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре покончил с собой 15-летний подросток — СМИ