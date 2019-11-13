Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Кировском районе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Ростовского государственного медицинского университета. Женщину подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи полагают, что старший преподаватель кафедры физкультуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины объявила сбор денег со студентов двух групп второго курса. За 2 тыс. рублей с каждого педагог пообещала выставить положительные отметки в зачётных книжках. Староста передала женщине более 30 тыс. рублей.

Преподаватель стала фигурантом уголовного дела по двум статьям — ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ.