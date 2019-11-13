* запрещённая в России организация

Могадишо, , 12:40 — REGNUM В координации с федеральным правительством Сомали Африканское командование США (АФРИКОМ) нанесло воздушный удар с помощью беспилотников по позициям боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Джилиб, Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

«Этот авиаудар является примером успешного вторжения наших сомалийских партнеров на территорию, контролируемую боевиками», — сказал генерал-майор армии США Уильям Гэйлер, директор по операциям АФРИКОМ. «Вместе с федеральным правительством Сомали мы сохраняем решимость оказывать давление на террористическую сеть, противодействуя насильственным экстремистским намерениям и действиям».

По оценкам, в результате авиаудара был уничтожен один террорист. Удары вблизи Джилиба подрывают свободу маневрирования террористов. В настоящее время по оценкам АФРИКОМ, ни один мирный житель не был ранен или убит в результате этого авиаудара.

Африканское командование США будет продолжать работать со своими партнерами по передаче ответственности за долгосрочную безопасность в Сомали от АМИСОМ федеральному правительству Сомали и его региональным государствам. Для поддержки федерального правительства Сомали силы США будут использовать все эффективные и надлежащие методы оказания помощи в защите сомалийского народа, включая военную контртеррористическую операцию.