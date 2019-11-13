Рига, , 12:01 — REGNUM Представители Службы государственных доходов (СГД) Латвии совместно с сотрудниками управления таможенной полиции страны возбудили дело в отношении гражданина России, подозреваемого в отмывании 2,3 млн евро. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, в начале ноября в аэропорту Рига был задержан гражданин Российской Федерации, продекларировавший на таможне наличные в сумме 240 000 долларов США. Позже, во время следственных действий было произведено изъятие 1,5 млн долларов наличных в банковском сейфе.

Сотрудники СГД и таможенной полиции составили акт изъятия средств и обвинили задержанного в «отмывании и легализации денег в период с 2015 по 2019 год». Задержанный помещён под стражу. Об оказании консульской помощи задержанному не сообщается.

В этом году СГД и таможенная полиция Латвии инициировали 38 уголовных дел в связи с недобросовестным декларированием наличных средств, оформив протоколы изъятия на 4 926 488 млн евро и арестовав в банковских ячейках 1 378 249 евро.