Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержано руководство ГУ ФСИН России по Ростовской области. Руководитель ведомства и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции.

«Руководителей ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области. Их подозревают в деяниях коррупционной направленности», — цитирует портал 1Rnd.ru собеседника.

Официального подтверждения или опровержения поступившей информации пока нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области перед судом предстанет бывший заместитель начальника регионального управления ФСИН. Его подозревают в получении крупной взятки по предварительному сговору с начальником ГУФСИН России по Ростовской области. Уголовные дела в отношении двух других участников преступления были выделены в отдельное производство.

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