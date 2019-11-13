Ростов-на-Дону, 13 ноября 2019, 11:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержано руководство ГУ ФСИН России по Ростовской области. Руководитель ведомства и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции.
«Руководителей ведомства сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области. Их подозревают в деяниях коррупционной направленности», — цитирует портал 1Rnd.ru собеседника.
Официального подтверждения или опровержения поступившей информации пока нет.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области перед судом предстанет бывший заместитель начальника регионального управления ФСИН. Его подозревают в получении крупной взятки по предварительному сговору с начальником ГУФСИН России по Ростовской области. Уголовные дела в отношении двух других участников преступления были выделены в отдельное производство.
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