Нижнеомский р-н, , 09:29 — REGNUM Житель Нижнеомского района Омской области, обвиняемый в причинении смерти пациенту больницы, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 20 июля 2019 года в хирургическом отделении Нижнеомской ЦРБ. Мужчина, проходивший стационарное лечение, на фоне алкогольных галлюцинаций много раз ударил по голове табуретом своего соседа по палате. Оказалось, что злоумышленник принял пациента за неизвестное существо, якобы напавшее на него с ножом.

Потерпевший скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство.

Уголовное дело направлено в суд для применения к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кургана обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью: сгорела заживо пожилая женщина.

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