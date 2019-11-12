Курган, , 12:35 — REGNUM В Кургане местный житель обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Сгорела заживо пожилая пенсионерка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что вечером 15 мая 2019 года 42-летний гражданин встретил 80-летнюю родственницу, с которой у него были неприязненные отношения, в садовом товариществе «Корвет». Обвиняемый облил пожилую женщину жидкостью из паяльной лампы и поджёг её. Потерпевшая в итоге скончалась в больнице.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по пп."в, д» ч.2 ст.105 УК («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.