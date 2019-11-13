Кабул, , 07:42 — REGNUM В результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле, погибли семь человек, сообщает пресс-служба афганского МВД.

Сообщается, что на улице Касим взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли семь гражданских лиц, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганские СМИ сообщили о мощных взрывах, прогремевших на севере Кабула у здания МВД Афганистана. Подробностей произошедшего не приводилось.

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