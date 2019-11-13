Бейрут, , 02:22 — REGNUM Один из протестующих в Ливане погиб в результате огнестрельного ранения, передает телеканал Al Hadath.

Сообщается, что активист ливанской Прогрессивно-социалистической партии Алаа Абу Фахр попытался помешать проехать автомобилю на перегороженном участке шоссе Бейрут — Сайда. Разозлившийся водитель достал пистолет и выстрелил активисту в голову. В результате полученных ранений он скончался. Также ранения получили еще три человека. Полицейские оперативно задержали водителя, ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября ООН призвал власти Ливана к формированию нового правительства и проведению экономических реформ. Отметим, что в Ливане с середины октября проходят массовые протесты, перерастающие в уличные беспорядки, из-за экономического кризиса.

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