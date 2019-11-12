Харьков, Украина, 12 ноября 2019, 23:59 — REGNUM Информацию о минировании 54 объектов проверяют сотрудники экстренных служб в украинском городе Харькове. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
В полицию 12 ноября поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в 21 жилом доме, 21 торговом центре, восьми медицинских учреждениях, высшем учебном заведении, аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.
По всем названным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники. Проводится осмотр мест происшествия и прилегающих территорий.
Также предприняты меры для установления личности (личностей) анонима, сообщившего о минировании объектов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке информации о минировании 53 объектов в городе Харькове.
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