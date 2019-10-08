Киев, , 21:07 — REGNUM Информация о минировании 53 объектов проверяется сотрудниками экстренных служб в украинском городе Харькове. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Тревожный звонок Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США

На электронную почту полиции около 15:30 мск поступили сообщения о взрывных устройствах, находящихся на территории 53 объектов в городе Харькове. Анонимными информаторами сообщалось о минировании семи больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов.

По всем адресам направлены сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, специалисты-взрывотехники, следственно-оперативные группы. Проводится обследование помещений в зданиях и прилегающих территорий.

В полиции предпринят ряд мероприятий для установления личности автора (авторов) анонимного сообщения о минировании.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте жителя Ставрополя по подозрению в совершении ложного звонка о взрывном устройстве, находящемся в здании городского суда. Подозреваемый арестован на два месяца.

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