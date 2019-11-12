Токио, , 18:53 — REGNUM В одном из густонаселённых районов Японии упала авиабомба, сброшенная истребителем F-16 ВВС США, сообщает 12 ноября Free News.

Уточняется, что 230-кг авиабомба, «потерянная» американским истребителем, упала между двумя школами. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв среди детей и местных жителей.

По утверждению телеканала, официальный Токио пытался погасить скандал и не разглашать информацию, однако японское телевидение опубликовало видеозапись момента падения авиабомбы на посёлок и процесса обезвреживания боеприпаса.

Американские военные заявляют, что бомба была учебной и не представляла никакой опасности. Тем не менее, японские СМИ обращают внимание на то, что бомба упала в семи км от границ военного полигона, а также на то, что полёты военной авиации в указанном районе вообще не должны были происходить.

Как сообщало ИА REGNUM, нахождение военных баз США на территории Японии давно вызывает резкое неприятие местного населения и многочисленные акции протеста.

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