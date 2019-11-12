Якутск, , 18:08 — REGNUM Дело бывшего сотрудника транспортной полиции, сбежавшего с места службы с табельным оружием, рассмотрит суд в Якутии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл в конце августа текущего года. По версии следствия, экс-сотрудник заступил на службу, был на разводе, получил табельное оружие, но к месту несения службы в АО «Аэропорт Якутск» не явился. С собой у 27-летнего сотрудника был пистолет Макарова, два магазина к нему и 16 патронов.

Было установлено, что сбежав с места работы, сотрудник полиции передвигался по территории города Якутска в состоянии алкогольного опьянения имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. При задержании у мужчины изъяли табельный пистолет Макарова и 14 патронов к нему.

По итогам служебной проверки мужчина был ещё до окончания следствия уволен из полиции. В отношении экс-сотрудника было заведено уголовное дело по статьям о незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также о превышении должностных полномочий. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Следствие направило в суд для рассмотрения по существу уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением.

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