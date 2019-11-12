Нижний Новгород, , 15:17 — REGNUM Бывший начальник тыла главного управления МВД России по Нижегородской области и его пособник признаны виновными по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Установлено, что мужчины выступили посредниками при передаче взятки в размере 30 млн рублей должностным лицам нижегородского МВД за освобождение от уголовной ответственности одного из местных жителей. За посредническую деятельность осужденные должны были получить по 10 млн рублей.

Сотрудник правоохранительных органов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки 60 млн рублей и запретом занимать должности в госучреждениях на два года.

Его сообщник получил 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере однократной суммы взятки 30 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Ленобласти был задержан начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей. Деньги вымогались у предпринимателя за невозбуждение в его отношении уголовного дела.