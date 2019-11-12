Гуково, Ростовская область, , 15:00 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании «Титан». Мужчину подозревают в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Задолженность в размере 2,5 млн рублей образовалась в период с августа 2018 года по июль 2019 года. Шесть работников предприятия не получили зарплату, несмотря на наличие на счёте организации средств.

Расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Титан» продолжается.